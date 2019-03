Manon Aubry, tête de liste de LFI aux européennes, à Saint-Julien-les-Villas le 28 février 2019. — JC Tardivon/SIPA

La France insoumise veut faire passer un message. Du 4 au 8 mars, le parti de Jean-Luc Mélenchon n’enverra que des femmes pour le représenter à la télévision et à la radio. Objectif : dénoncer le manque de femmes parmi les invités politiques des médias, a annoncé ce vendredi la tête de liste LFI pour les européennes Manon Aubry.

Les Insoumis ont eu cette idée pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, après avoir essuyé plusieurs refus de remplacement d’un de leurs représentants hommes par des femmes ces dernières semaines, a raconté Manon Aubry.

Les femmes ont du mal à passer dans les médias

« Il y a seulement 27 % de femmes parmi les invités politiques, on a le sentiment d’atteindre un plafond de verre », a-t-elle dit. « Même quand on fait monter des femmes dans notre mouvement, on a du mal à les faire passer dans les médias », a-t-elle ajouté, reconnaissant aussi un important phénomène d'« autocensure » chez les femmes.

« Aucun homme Insoumis ne prendra donc la parole dans les médias » de télévision et de radio du 4 au 8 mars, a indiqué Manon Aubry. LFI va également donner un meeting au casting exclusivement féminin – Aubry, Autain, Obono, Panot, etc. – le 7 mars à Bobigny, en région parisienne, sur le thème des droits des femmes.