Emmanuel Macron a accompagné le Samu social en maraude auprès de sans-abri

Loin des caméras et des journalistes, Emmanuel Macron a accompagné, lundi dernier, une équipe du Samu social de Paris lors d’une maraude. Les clichés ont été partagés par la photographe officielle de l’Elysée, Soazig de la Moissonnière.

Les photographies ont été repérées par des internautes sur le compte Instagram de Soazig de la Moissonnière. On y voit le président de la République, en jeans, discuter avec des sans-abri.

D’autres clichés ont été partagés sur les réseaux sociaux.

Pas de télévisions ni de publicité en début de semaine, quand @EmmanuelMacron et @J_Denormandie ont accompagné les équipes du samu social auprès des sans abri. Pas d’arrogance mais du respect et de l’attention. pic.twitter.com/R01mEcAlFW

Le chef de l’Etat a également rendu visite aux « écoutants », les personnes chargées de prendre les appels des SDF, dans les locaux parisiens du Samu social.

Avec @EmmanuelMacron et @J_Denormandie hier soir au #115deParis et en maraudes. Echanges avec les écoutants, rencontres avec des personnes sans-abri. Objectif du Président : mieux comprendre les besoins et les lacunes des dispositifs. Ensemble, agissons. pic.twitter.com/V25ASNhkNK