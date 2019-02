Municipales à Strasbourg: Les écologistes lancent un appel pour construire un «projet de rupture» (illustration) — G . VARELA / 20 MINUTES

Les écologistes lancent, ce vendredi, un appel pour rassembler et construire leur projet pour les municipales 2020 à Strasbourg.

Europe Ecologie-Les Verts veut mettre «l'écologie aux manettes» en proposant un «projet de rupture» aux Strasbourgeois.

On ne connaît pas encore la tête de liste écologiste pour les municipales 2020 à Strasbourg. Réunis vendredi à la Maison citoyenne pour présenter leur démarche en vue de cette élection, élus et militants Europe Ecologie - Les Verts ont martelé que « ce n’était pas le calendrier pour le moment » et que le temps était à la construction du projet de l’écologie politique pour 2020.

Pour ce faire, et à l'instar de ce qui peut être réalisé à Nantes, les écologistes lancent un appel aux personnes engagées, mobilisées ou « qui portent déjà des solutions dans des associations ou individuellement dans la vie personnelle ». Dans leur texte, ils appellent au rassemblement à la fois des « anti-GCO », des « pourfendeurs de la précarité » ou encore des « jardiniers partageurs ». Silvio Philippe, co-animateur du groupe local EELV-Strasbourg développe : « Il y a un éclatement aujourd’hui. Toutes ces personnes sont animées par un projet spécifique. Elles portent des morceaux de solution, qui, mis ensemble, créent un projet de transformation écologique ».

« Mettre l’écologie aux manettes »

Constatant que « le temps presse », pointant du doigt « les incohérences des politiques publiques » et se réjouissant de voir les différentes mobilisations dans la société portées souvent par la jeunesse (notamment les Marches pour le climat), EELV estime qu’un projet « écologiste solidaire est la seule alternative crédible, responsable, réaliste. On fait le pari de mettre l’écologie aux manettes. Les écologistes ont prouvé leur capacité à gouverner », dixit Jeanne Barseghian, coprésidente du groupe des élus écologistes de Strasbourg. Elle évoque alors le maire de Grande-Synthe (qui sera l’invité d’EELV lundi 25 février à 17h30 au Ciarus), de Grenoble, ou plus récemment de Schiltigheim.

Les écologistes assument vouloir un « projet de rupture ». Ce qui peut étonner puisqu’ils ont formé dans ce mandat la majorité avec les socialistes à Strasbourg et certains de ses membres occupent des fonctions dans l'exécutif. « Notre ambition c’est que le projet écologique soit majoritaire à la ville et l’Eurométropole de Strasbourg, explique Jeanne Barseghian. On a pu réaliser certaines avancées dans cette majorité composite. Mais on pense qu’aujourd’hui, il est temps d’aller plus loin. On ne dit pas qu’il y a tout à jeter. Mais il n’y a pas de tabou pour mettre en débat ce qui est dans le bilan. »

L’élue, qui pourrait bien être la future tête de liste, cite en exemple la politique sur la qualité de l’air : « Tout le monde dit que c’est terrible, mais au conseil municipal on entend qu’il faut plus de places de stationnement, des routes, des zones commerciales… Il y a de premières actions qui sont enclenchées aujourd’hui, mais il faut surtout arrêter d’émettre des particules dans l’air ! » Elle liste alors la réduction de trafic de poids lourds ou de la part de l’« autosolisme » grâce à une amélioration de l’usage du covoiturage, des transports en commun (utilisation des gares TER dans Strasbourg, offre supplémentaire en première et deuxième couronnes), voire l’interdiction de certains flux.