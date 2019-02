Illustration d'une mairie. — GILE Michel/SIPA

Après les insultes antisémites proférées à l’encontre d’Alain Finkielkraut, en marge de l’acte 14 des «gilets jaunes», ce week-end, Dorothée Moureaux, conseillère municipale d’opposition (LR) et directrice d’école à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), a déclaré, dans un message Twitter, qu’il était « temps de mettre au pas les musulmans qui sont les premiers à insulter les juifs ».

L’élue @lesRepublicains Dorothée Moureaux appelle à “mettre au pas” les musulmans



Un appel à la haine, une stigmatisation et une horrible présomption d’antisémitisme pour les musulmans. Voici ce que l’on retient de Tweet de Dorothée Moureaux pic.twitter.com/jFRw0lneq5 — CCIF (@ccif) February 19, 2019

« J’ai repris les propos d’un journaliste. Et quand je parle de les mettre au pas, il s’agit simplement d’appliquer la laïcité », s’est justifiée l’élue, jointe par Le Parisien après la publication de son message.

« Elle écrit parfois plus vite qu’elle ne pense »

« Il y a des quartiers où l’on ne peut pas circuler, à cause des prières de rue. Et la personne qui a insulté Alain Finkielkraut n’est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni juive, ni athée », a-t-elle ajouté, ciblant l’homme soupçonné d’être l’auteur des insultes antisémites, qui a été placé en garde à vue mardi soir et identifié comme appartenant à la mouvance radicale islamiste. Depuis Dorothée Moureaux a supprimé son tweet.

Mais Christian Duez (sans étiquette), à la tête de la liste « Unis pour Moissy » pour les prochaines élections municipales de 2020, et sur laquelle figure la directrice d’école, a rapidement exprimé son désaccord : « Elle écrit parfois plus vite qu’elle ne pense. On va en discuter », a-t-il expliqué à nos confrères. La maire PS de la ville, Line Magne, son ancienne adversaire aux municipales de 2014, a, elle, fermement dénoncé les propos de Dorothée Moureaux : « Il faut aller dans le sens de l’apaisement et ne pas dresser les gens les uns contre les autres. Pour un élu de la République, ça n’est pas possible. »