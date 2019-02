REACTION Quatorze partis politiques, dont La République en marche, Les Républicains, le PS, le MoDem, EELV et le PCF ont lancé un appel au rassemblement contre l'antisémitisme, ce mardi

Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national, le 19 mars 2018 à Paris. — IBO/SIPA

Pour Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, l’appel à des rassemblements, ce mardi, contre l’antisémitisme par quatorze partis politiques est « une opération d’enfumage ».

« Ce n’est pas un rassemblement contre l’antisémitisme, c’est des partis politiques au pouvoir depuis trente ans qui n’ont strictement rien fait face à la montée de l’islamisme qui ont décidé de faire un petit coup de com' », a réagi Jordan Bardella sur Public Sénat. C’est de leur part « une opération d’enfumage », a-t-il insisté, et « je ne participe pas de cette récupération politique qui est faite de l’antisémitisme », a-t-il souligné.

Pas officiellement invité au rassemblement

« Nos compatriotes de confession juive voient bien depuis des années que nous pointons la responsabilité du fondamentalisme islamiste » contre lequel ces partis « n’ont strictement rien fait », et « n’attendent pas des paroles (mais) des actes », a-t-il ajouté. Quatorze partis politiques, dont La République en marche, Les Républicains, le PS, le MoDem, EELV et le PCF ont lancé jeudi un appel contre l’antisémitisme et invité à se réunir partout en France, notamment place de la République à Paris mardi à 19 heures.

Le Rassemblement national de Marine Le Pen n’a pas été convié, mais Jean-Lin Lacapelle, délégué national du RN, a indiqué que « ceux qui veulent y aller iront ». La France Insoumise, qui a dit ne pas avoir été conviée officiellement, a annoncé qu’elle signerait l’appel.

Grossière provocation du PS qui nous écarte de la marche contre l’antisémitisme. La Ligue de défense juive avait fait pareil à la marche Knoll. La lutte contre l'antisémitisme mérite mieux que des manœuvres politiciennes. pic.twitter.com/WpsbPwz9gL — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 14, 2019

Son chef de file Jean-Luc Mélenchon​, qui a dénoncé sur Twitter « une grossière provocation du PS », devrait être présent au rassemblement parisien, selon Manon Aubry, tête de liste LFI pour les européennes. De même pour le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan.