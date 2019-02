Benoît Hamon lors d'un point presse, le 12 novembre 2018 à Paris. — SIPA

Il avait pourtant fermé la porte à une liste commune début janvier. Benoît Hamon relance finalement l’idée à l’approche des élections européennes. Dans une interview au Monde, le chef de file de Génération.s a proposé ce vendredi un vote citoyen en avril pour construire une liste commune rassemblant la gauche.

« On adresse aujourd’hui une invitation aux têtes de listes et aux mouvements politiques, et plus largement à des intellectuels et aux mouvements citoyens pour qu’ils s’inscrivent dans cette votation inclusive pour l’union et qu’ils répondent avant le 22 février », a déclaré Benoît Hamon au quotidien. Il tend notamment la main à La France insoumise, au Parti socialiste, au Parti communiste, à Europe Ecologie - les Verts ou à Place Publique pour cette initiative, qui se matérialiserait par un vote physique le 14 avril, ou électronique entre le 7 et le 14 avril.

Les électeurs de Mélenchon sont « prêts »

« On a besoin d’une irruption citoyenne, de donner la parole au peuple de gauche pour arrêter une liste et le programme qui va avec », plaide l’ancien candidat PS à la présidentielle de 2017. Chaque votant choisirait trois listes à qui il donnerait un ordre de préférence. L’issue du scrutin permettrait de panacher la liste finale en conséquence.

Quant à la question du programme que porterait cette liste hétérogène, Benoît Hamon ouvre la possibilité d’un « double vote : à la fois sur les listes et sur les éléments saillants des programmes ». « Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont prêts à ce grand rassemblement », veut encore croire Benoît Hamon. « Est-ce que la direction de La France insoumise l’est ? C’est plus compliqué, comme pour tous les appareils », admet-il.

Les leaders des partis de gauche appellent régulièrement au rassemblement

Le 27 janvier, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel avait appelé Benoît Hamon à « construire une liste ensemble » en vue des prochaines élections. Si les leaders des partis de gauche appellent régulièrement au rassemblement, quasiment aucun accord n’est pour l’heure conclu pour le scrutin du 26 mai.

Selon le dernier sondage OpinionWay/Tilder diffusé le 31 janvier, la liste LFI recueillerait 8 %, EELV 8 %, le PS 6 %, Générations 4 % et le PCF 2 %.