SCANDALE Soupçonnée d’être à l’origine des enregistrements clandestins d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, la commissaire divisionnaire a démissionné ce jeudi «pour éviter toute polémique»...

Alexandra Benalla auditionné par la commission d'enquête du Sénat, le 21 janvier 2019. — Christophe Ena/AP/SIPA

Elle était soupçonnée d'être à l’origine des enregistrements clandestins d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase, révélés la semaine dernière par Mediapart. Marie-Elodie Poitout, cheffe de la sécurité du Premier ministre a démissionné ce jeudi afin d'«écarter toute polémique», indique l'AFP.

«Soucieuse d'écarter toute polémique»

Elle nie toutefois être liée à une conversation controversée entre Alexandre Benalla et Vincent Crase dont un enregistrement a été révélé par Mediapart, a annoncé Matignon. «Toutefois, consciente de la sensibilité de sa fonction et soucieuse d'écarter toute polémique, la cheffe du GSPM a demandé au Premier ministre d'être affectée sur une autre mission au sein du ministère de l'Intérieur», a indiqué le cabinet d'Edouard Philippe.

Jeudi dernier, le site d’investigation Médiapart publiait des extraits sonores d'une conversation entre Alexandre Benalla, ex-chef de cabinet adjoint du Président de la République, et son ami Vincent Crase, chargé de mission sécurité à LREM.

Une rencontre qui fait polémique

La conversation s'est déroulé 26 juillet, soit quatre jours après la mise en examen des deux hommes dans l'affaire des violences du 1er-Mai et alors qu'ils avaient interdiction de se rencontrer.

Sur l’une des bandes-son dévoilées, on entendait notamment Alexandre Benalla se targuer auprès de Vincent Crase d’avoir toujours le soutien du « patron » Emmanuel Macron, six jours après sa mise en examen. « Il m’a dit : «Tu vas les bouffer ! T’es plus fort qu’eux !» ».