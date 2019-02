Le député LREM Matthieu Orphelin à l'Assemblée nationale le 5 février 2019. — Jacques Witt/SIPA

Défection de poids au sein de la majorité parlementaire. Le député Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, a annoncé ce mercredi sa décision de quitter le groupe LREM, invoquant notamment des avancées insuffisantes sur les « enjeux climatiques, écologiques et sociaux », et critiquant « certains choix » du gouvernement.

Dans un mail adressé à ses collègues « marcheurs », dont l’AFP a obtenu copie, l’élu du Maine-et-Loire explique avoir « pris la décision de quitter le groupe parlementaire LREM » après avoir « fait tout (s) on possible » pour « porter haut l’écologie » depuis qu’il a rejoint En Marche en janvier 2017.

«Une décision lourde de sens».

Cette figure des «marcheurs» évoque avec son départ «une décision lourde de sens». Elle intervient cinq mois après le départ du gouvernement de Nicolas Hulot et au lendemain du vote sur le texte «anticasseurs» sur lequel il s'est abstenu.

Tout en ne mésestimant «aucune des avancées obtenues depuis 20 mois», l'ex-porte-parole de la fondation Hulot (2012-2015) affirme que la majorité n'est «malheureusement au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition», y voyant «un échec collectif». «Plus grave, nous ne nous donnons plus les moyens d'y être, ni de tenir nos engagements, prisonniers de logiques budgétaires et d'arbitrages politiques de court terme», déplore-t-il.

«Je ne regrette rien, car j'ai tout tenté»

Le médiatique député de 46 ans, qui s'est abstenu mardi sur le texte «anticasseurs» comme 49 autres «marcheurs» souvent issus de l'aile gauche, critique aussi certains choix du gouvernement «contradictoires avec l'idée de plus de justice fiscale» et met en avant les sujets «non négociables» de la lutte contre les discriminations et du «respect des libertés fondamentales et des droits humains».

«Sur tout cela, depuis 20 mois à l'Assemblée, j'ai, avec tant d'entre vous, souvent alerté, travaillé et toujours proposé collectivement. Je ne regrette rien, car j'ai tout tenté», ajoute-t-il.

Dans son courrier, Matthieu Orphelin assure qu'il continuera à mettre «toute (s)on énergie» pour que le grand débat réussisse, mais prévient le gouvernement et la majorité qu'«à son terme, seules des décisions historiques, en particulier sur la justice fiscale ou l'accompagnement dans la transition écologique, permettront qu'il apaise durablement le pays».

L'élu, qui a lancé un collectif transpartisan pour le climat («Accélérons», qui rassemble quelque 160 députés de tous bords) promet également à ses collègues d'être «toujours présent» quand il s'agira de porter «des avancées réelles pour l'écologie et la solidarité».

Son départ, qui survient au lendemain d'une abstention record des «marcheurs» sur un texte soutenu pas le gouvernement, va porter les effectifs du groupe LREM à 306. Depuis le début de la législature, quelques députés ont déjà fait défection, le dernier en date étant Joachim Son-Forget après des frasques sur Twitter en décembre 2018.