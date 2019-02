GRAND DEBAT NATIONAL Le président de la République pourrait consulter les partis de la majorité et de l’opposition sur des questions comme le fonctionnement de la démocratie représentative ou le recours au référendum

Le président de la République Emmanuel Macron. — Jacques Witt/SIPA

Emmanuel Macron recevra la semaine prochaine, dans le cadre du grand débat, les chefs des groupes et de partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, a indiqué vendredi l’Elysée.

« Ces entretiens sont organisés dans la continuité des rencontres effectuées par le chef de l’Etat à l’échelle nationale avec les élus et les citoyens », a précisé l’Elysée, sans indiquer de date exacte pour ces rendez-vous.

Macron ouvert aux référendums

La dernière fois que le chef de l’Etat avait organisé de telles rencontres remonte au 20 novembre 2017, lorsqu’il avait consulté les principaux responsables politiques sur le retour à un mode de scrutin national pour les élections européennes.

Emmanuel Macron pourra ainsi consulter les partis de la majorité et de l’opposition sur des questions comme le fonctionnement de la démocratie représentative ou le recours au référendum, revendications récurrentes dans le grand débat lancé pour répondre à la crise des «gilets jaunes».

Dans une interview jeudi, il s’est dit ouvert à la possibilité d’organiser des référendums, sans exclure la possibilité de les organiser en même temps que les élections européennes de mai prochain. Il a aussi déclaré qu’il accepterait d’aller plus loin dans l’instauration d’une dose de proportionnelle aux législatives que les 15 % qu’il prévoyait jusqu’ici.

Le marathon des débats continue

Ces rencontres illustrent la volonté affichée par l’exécutif de redonner davantage de place aux corps intermédiaires. Édouard Philippe recevra ainsi syndicats et patronat mercredi pour évoquer leur place dans le grand débat.

La semaine prochaine Emmanuel Macron tiendra en outre ses 5e et 6e débats publics avec des élus et des citoyens, d’abord lundi à Evry-Courcouronnes, en banlieue parisienne pour rencontrer élus et associations franciliens, puis jeudi pour rencontrer des jeunes en Saône-et-Loire.