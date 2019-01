Illustration de la mairie de Paris. — 20 MINUTES/SIPA

Sécurité et incivilité, transports, solidarité et attractivité : après deux mois de concertation auprès des Parisiens, La République En Marche a défini les grandes lignes de son projet pour les municipales de 2020 dans la capitale. Quelque 8.000 personnes ont répondu aux questionnaires, environ 14.000 sonores ont été récoltés, a-t-on appris auprès de responsables de la fédération parisienne de la LREM.

Et les résultats de cette concertation « Paris & Moi », révélés par le Journal du Dimanche et dont l’AFP a eu connaissance, seront présentés lundi soir dans une salle de la capitale, devant un millier de militants et des responsables politiques parmi lesquels de probables candidats à la mairie de Paris.

Transports, sans-abri et attractivité

Depuis plusieurs mois, Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi, Cédric Villani ou Hugues Ranson ne cachent pas leurs ambitions pour la capitale. En attendant la désignation d’un candidat par le comité national d’investiture (probablement en juin), le projet se dessine autour de quatre grandes thématiques.

« Les Parisiens ont envie d’un espace plus apaisé, plus propre », selon l’étude. Pour la question des transports, les personnes interrogées déplorent que le métro ne soit pas plus accessible pour les poussettes et les handicapés.

En outre, « le sujet des sans-abri revient beaucoup, (…) comme celui des personnes âgées et familles monoparentales », pointe l’étude. « Voir une personne à la rue tous les matins, c’est insupportable pour les Parisiens, qui ne veulent pas savoir si la compétence relève de l’Etat ou de la mairie », concluent des responsables En marche.

Sur le thème de l’attractivité, « on est fier d’avoir une ville qui rayonne dans le monde », mais les personnes interrogées trouvent que cette attractivité est « mal partagée » et « trop concentrée dans le centre de Paris ».

« Repérer les talents et les mettre en orbite pour les municipales »

En parallèle du projet, la fédération parisienne LREM veut « essayer de repérer les talents et les mettre en orbite pour les prochaines municipales », recrutées parmi les 5.000 personnes qui seront formées aux enjeux et fonctionnements de l’Hôtel de Ville, explique Margaux Pech, référente du XVIIe arrondissement de Paris.

Au moyen de sept modules en ligne, il s’agira entre autres de « faire comprendre le fonctionnement de la ville, sa constitution, ses liens avec la préfecture de police par exemple », « expliquer ce que c’est d’être un candidat » et « comment être présent dans les médias ».

« On a du temps jusqu’aux élections », relève Margaux Pech, et En Marche souhaite « que les gens qui se présenteront sur les listes, ces nouveaux visages, soient préparés ». Et ainsi « éviter un procès en amateurisme », faits à certains parlementaires LREM depuis le début du quinquennat, selon Margaux Pech.