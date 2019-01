Des — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

La ministre des Outre-mer Annick Girardin est allée ce samedi à la rencontre de quelques « gilets jaunes » rassemblés devant son ministère à Paris, au 11e acte de leur mobilisation, et les a invités à « participer au grand débat ». « Je vous invite tous, ceux qui veulent parler de l’Outre-mer, à venir lundi ou mardi me rencontrer, et au-delà à participer à toutes les rencontres qui se font », et « au grand débat », a déclaré, devant la presse, Annick Girardin à une poignée de « gilets jaunes », dont Etienne Chouard, controversé notamment pour son intérêt pour l’essayiste d’extrême droite Alain Soral.

« Qu’est-ce qu’ils veulent les gens en Outre-mer ou ici ? : Moins de taxe, du pouvoir d’achat », a affirmé un manifestant s’adressant à la ministre. « Et ça, ça devrait normalement être réglé rapidement », a-t-il ajouté. « Vous croyez que les membres du gouvernement, que les parlementaires, les représentants du peuple ne le savent pas ? Vous croyez vraiment que tout le monde n’essaye pas d’apporter des réponses ? », a répliqué la ministre des Outre-mer.

« Comme la plupart des membres du gouvernement, on est sur le terrain »

« Je ne reste pas dans mon bureau ! Comme la plupart des membres du gouvernement, on est sur le terrain, on côtoie les gens », a poursuivi Annick Girardin, qui était déjà allée au contact de « gilets jaunes » en décembre sur l’île de La Réunion, alors en proie à de violentes manifestations.

Samedi, des centaines de « gilets jaunes » ont entamé une nouvelle journée de manifestations à Paris et en province, malgré de récentes divisions dans leurs rangs, dix jours après l’ouverture du grand débat national.