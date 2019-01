Ancienne chanteuse dans les années 1980, Nathalie Reinert est secrétaire médicale et mère célibataire de trois enfants...

Une « gilet jaune » représentera le parti des Patriotes au « comité de suivi » du grand débat national, a annoncé ce jeudi le président de la formation politique, Florian Philippot. « Les Patriotes ont décidé d’offrir la place de leur représentant à une "gilet jaune" de l’Oise, Nathalie Reinert, afin que ce vaste mouvement populaire et citoyen dispose d’une voix à même de porter ses légitimes revendications, ainsi que l’idée indispensable du Frexit » (sortie de la France de l’euro), a écrit dans un communiqué Florian Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen.

Ancienne chanteuse dans les années 1980, Nathalie Reinert est secrétaire médicale et mère célibataire de trois enfants mais « n’est pas adhérente des Patriotes », précise-t-il. « Le grand débat, qui ressemble de plus en plus à une tournée de campagne d’Emmanuel Macron, ne débouchera sur rien », estime le président des Patriotes.

« Remettre les "gilets jaunes" au cœur de l’attention publique »

« La majorité LREM a déjà fait savoir qu’il n’y aura aucun changement de cap au terme de cette opération qui vise à masquer les "gilets jaunes". En conséquence, Les Patriotes ont décidé d’utiliser le peu d’espace à leur disposition pour remettre les "gilets jaunes" au cœur de l’attention publique », explique-t-il.

Le Premier ministre Edouard Philippe a demandé jeudi dernier aux chefs des principaux partis politiques de désigner chacun un représentant à un « comité de suivi » du grand débat national, qui sera chargé de « veiller au plein respect du principe de pluralisme » et doit se réunir avant la fin du mois.

20 Minutes avec AFP