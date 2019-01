VOUS TEMOIGNEZ Le chef de l’Etat s’est prononcé pour la levée de l’anonymat sur le Web. Une revendication de longue date qui dépasse les clivages politiques. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Emmanuel Macron veut une «levée progressive de tout anonymat» sur le Web. — LUDOVIC MARIN / AFP

Indispensable à la liberté d’expression pour les uns, dangereux pour la démocratie pour les autres. L’anonymat sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux, prisé par de nombreux internautes, pourrait être remis en cause.

Emmanuel Macron s’est prononcé pour une « levée progressive de tout anonymat » sur le Web, lors de sa visite surprise devant les maires pour le second épisode du Grand débat national. Raison invoquée par le chef de l’Etat : redonner une « hygiène démocratique du statut de l’information ». « On a beaucoup d’informations, tout le temps, mais on ne sait pas d’où elles viennent », a-t-il ajouté.

« Distinguer le vrai du faux »

Emmanuel Macron n’a pas donné de détails concernant les moyens pour mettre un terme à l’anonymat en ligne. Il a simplement évoqué un « processus où on sait distinguer le vrai du faux et où on doit savoir d’où les gens parlent et pourquoi ils disent les choses ». Ses propos emboîtent le pas à une revendication soutenue par Nicolas Sarkozy puis par François Hollande pendant leurs quinquennats respectifs.

Cette annonce dépasse les clivages politiques : l’eurodéputé écologiste Yannick Jadot a fait part de son soutien à cette mesure. Un choix qui ne plaît pas à tout le monde, comme en témoignent certains internautes.

#BourdinDirect "Je suis favorable à la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux". "Il faut assumer ce qu'on dit, c'est trop facile de se cacher derrière un compte anonyme" dit @yjadot



📺https://t.co/jRM5egKpS9 pic.twitter.com/NqSxg6lrUj — BFMTV (@BFMTV) January 21, 2019

Ça m’a fait hurler, surtout lorsque ça sort d’une bouche #EELV!

Pourtant ni toi ni moi ne sommes sous pseudo

Je n’ai rien à cacher, même mon ordi pourrait être en accès libre (les codes bancaires sont sur celui de ma femme😏) mais je veux pouvoir le faire quand je veux.#Liberté — Christophe LAMARRE (@doclamarre) January 22, 2019

Cool, on ne pourra plus s'exprimer et discuter sur le web de peur dêtre viré par son employeur. Brillante idée que voilà. — Appelez Moi Lili (@AppelezL) January 22, 2019

