Eric Drouet, l'un des leaders des «gilets jaunes». — FRANCOIS GUILLOT

Il fustige « la surdité » du chef de l’Etat, qui « persiste à ne pas entendre la gronde ». Dans une lettre ouverte, publiée ce lundi sur les réseaux sociaux, le collectif « La France énervée », lancé par Eric Drouet, une des figures du mouvement des « gilets jaunes », demande à être reçu par Emmanuel Macron.

« Pour la énième fois, nous en appelons à votre bienveillance et à votre sens des responsabilités pour accepter une rencontre le plus rapidement possible. Vous avez la capacité de donner une issue positive à ce qui se passe en ce moment, mais est-ce que vous en avez vraiment la volonté ? Monsieur le Président, écoutez-nous ! » peut-on lire dans cette lettre.

« Si vous continuez à rester sur votre position, le peuple reprendra le pouvoir, le sien »

« Nous sommes ouverts au dialogue mais pas avec des conditions unilatéralement élyséennes », ajoute-t-il, sans évoquer ses revendications, ni les mesures annoncées par l’exécutif pour apaiser la contestation.

« Vous continuez à ignorer ce mouvement social qui représente une tranche non négligeable du peuple français. Pas une parole, pas un regard de compassion pour votre peuple », écrit le collectif, qui estime que le grand débat national qui se tient « en dépit de toute indépendance et transparence ». « Si vous continuez à rester sur votre position, le peuple reprendra le pouvoir, le sien », menace le collectif.

« Nous ne craignons plus rien et allons vous surprendre par notre sens de l’effort »

« Beaucoup de gilets jaunes perdent patience et soyez conscient que certains ne resteront pas calmes indéfiniment, malheureusement. (…) Les prochaines semaines s’annoncent relativement dures pour la France. Plus que jamais le mouvement va s’intensifier », ajoute-t-il. « Le jour, la nuit, le week-end, la semaine… Nous serons là ! Nous ne craignons plus rien et allons vous surprendre par notre sens de l’effort », affirme-t-il.

Après un recul en fin d’année, la mobilisation des « gilets jaunes » a connu un rebond ces dernières semaines, rassemblant les deux derniers week-ends 84.000 personnes à travers la France, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.