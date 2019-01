Vincent Feltesse estimque que le PS se « racornit » et ne répond plus aux « défis » du temps.

L'ex-conseiller de François Hollande ne rejoint pas d'autre parti.

Vincent Feltesse, ancien conseiller politique du président François Hollande et rival malheureux d’Alain Juppé pour la mairie de Bordeaux en 2014, a annoncé lundi qu'il quittait le Parti socialiste (PS) qui se « racornit » et ne répond plus aux « défis » du temps.

Dans une lettre au Premier secrétaire du PS Olivier Faure, dont l’AFP a eu copie, Vincent Feltesse indique avoir « annoncé ce soir [lundi] en réunion de section » qu’il avait « décidé de quitter le Parti socialiste », et cela « sans rallier un autre parti ».

« Lente maturation »

« Je ne claque pas la porte, mais je ne le fais pas non plus sur la pointe des pieds », ajoute le conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine qui évoque une décision prise après une « lente maturation ». Selon l’ex-député, « nous sommes en France […] à un moment de basculement et je ne crois plus au cadre actuel des partis, singulièrement du nôtre, pour répondre à ces défis ». « Face aux défaites successives, le PS se rabougrit, se racornit », ajoute l’élu qui ne voit pas de « travail de fond, s’inscrivant dans la durée, ni à Paris, ni à Bordeaux ».

« Nous avons été incapables de donner une grille d’analyse et d’inventer les bons leviers d’actions face aux bouleversements connus ces dernières années : chute du Mur de Berlin, urgence climatique, croissance des inégalités », terrorisme, etc, » écrit-il.

« Plus de 22 années de militantisme et d’engagement » au PS

Vincent Feltesse, 51 ans, qui revendique « plus de 22 années de militantisme et d’engagement » au PS, va continuer à animer une association lancée en 2015, Bordeaux Métropole des Quartiers, et se consacrer à la « production d’idées au niveau local et national ». Il reste conseiller régional et membre du conseil municipal de Bordeaux, où il siégera aux groupes PS et apparentés.

Vincent Feltesse a été maire de Blanquefort, ville de la banlieue de Bordeaux, de 2001 à 2012, et président de la Communauté urbaine de Bordeaux de 2007 à 2014. Candidat à la mairie de Bordeaux en 2014, il avait été battu dès le premier tour par Alain Juppé. Il avait par la suite été conseiller de François Hollande à l’Élysée.

M.B. avec AFP