14h35 : Question sur le téléphone chiffré dont disposait Alexandre Benalla

« Cet outil permet d'avoir un certain nombre de conversations de manière sécurisée (...) Il m'a été attribué ». « J'ai déménagé en six mois plus de quatre fois, ce téléphone ne m'a jamais été redemandé (...) ». L'ancien chargé de mission affirme ne plus l'avoir utilisé depuis juillet 2018. Le téléphone a ensuite été désactivé le 4 octobre.