Sondage: Macron perd encore 4 points de popularité, au plus bas à 25%

Des munitions pour les prochains tweets de Donald Trump ? Selon un sondage Ifop publié dans le Journal du Dimanche, les Français sont de moins en moins satisfaits de l’exécutif et Emmanuel Macron perd 4 points en novembre, atteignant son score le plus bas à 25 % de popularité. Edouard Philippe chute lui de 7 points à 34 %.

Les sondés « très satisfaits » du chef de l’Etat sont seulement 4 %, ceux « plutôt satisfaits » 21 %. Ceux « plutôt mécontents » sont 34 %, ceux « très mécontents » 39 %. 2 % ne se prononcent pas. Les Français ont davantage confiance en Emmanuel Macron qu’en François Hollande (20 %) mais moins qu’en Nicolas Sarkozy (44 %) à la même période de leurs quinquennats respectifs.

Edouard Philippe redescend de son pic

Le recul de popularité est encore plus marqué concernant le Premier ministre, avec 34 % de satisfaits en novembre contre 41 % en octobre, où il avait connu un pic. Edouard Philippe revient ainsi à son taux de septembre, qui est aussi son plus bas niveau depuis le début du quinquennat.

Le sondage a été réalisé par internet et au téléphone du 9 au 17 novembre, auprès de 1.957 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (marge d’erreur située entre 1 et 2,2 points).