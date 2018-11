Vaucluse: Un député propose de changer de prénom pour devenir Français

Julien Aubert est député du Vaucluse — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Dans un livret de 18 propositions sur l’islam publié vendredi, le député Les Républicains du Vaucluse Julien Aubert propose de choisir un prénom ​« adapté à la culture nationale » pour obtenir la nationalité française. Les prétendants à la nationalité française devraient selon lui « choisir un de leurs prénoms parmi ceux issus des différents calendriers français, et ceux des personnages connus de l’histoire nationale. »

Le député souhaite également élargir l’interdiction du port du voile qui aurait un impact « sur le développement physique » des mineures. Il part du principe que « la distinction usuelle entre islam et islamisme (…) ne correspond à aucune réalité religieuse établie » et assume « une préférence » pour la culture française « d’origine judéo-chrétienne et gréco-latine ».