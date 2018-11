Emmanuel Macron au JT de 20h EN DIRECT. Le président dit «respecter» les «gilets jaunes» qui «ont le droit de manifester»

20h28 : « Il y a beaucoup de gens qui sont dans l’addition des colères »

Les « gilets jaunes » doivent-ils renoncer à leur mobilisation ?, interroge Gilles Bouleau. « Non », répond Emmanuel Macron qui dit « respecter, et entendre » leurs revendications. « Ils ont le droit de manifester (…) Je veux comprendre » ce mouvement, poursuit-il. « Ensuite, je dis méfiance, car beaucoup de gens veulent récupérer ce mouvement, beaucoup de partis politiques ».

« L’addition des colères et l’addition des blocages ça ne fait pas un projet pour le pays » dit le président, qui s’oppose aux « gens qui veulent plus d’emplois publics et moins d’impôts » et qui selon lui « sont en train de manipuler » les Français.