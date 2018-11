17 novembre EN DIRECT: «Je suis attentif à la colère des Français, et je la respecte», assure Edouard Philippe

07h48 : Quelles mesures sur le chauffage ?

« On a un plan deux mesures. On va augmenter le chèque énergie », annonce Edouard Philippe. Cette aide, de 150 euros en moyenne aujourd’hui, doit être augmentée de 50 euros et élargie à 5,6 millions de foyers.

L’exécutif souhaite ensuite supprimer l’utilisation du fioul d’ici 10 ans en remplaçant ces systèmes de chauffage polluants par d’autres solutions via des aides de l’Etat.