Contrat de travail: Le Medef veut mettre fin à la dualité entre CDD et CDI

Un nouveau contrat de travail sera-t-il bientôt créé ? C’est en tout cas ce qu’espère le Medef qui travaille actuellement à des propositions pour mettre fin au système dual de contrats de travail en France, avec, d’un côté, les CDI et, de l’autre, les CDD, a indiqué Geoffroy Roux de Bézieux, le président de l’organisation patronale, ce mardi. Ces propositions devraient être formulées par le Medef au « début de l’année prochaine », a-t-il indiqué.

Si le gouvernement réfléchit à instaurer une surtaxation des contrats courts, les organisations patronales se sont d’ores et déjà opposées à cette idée. Faute de « contrat de travail avec un système de continuum » permettant de « passer de CDD de quelques jours à des CDD qui englobent une période mais qui permettent d’alterner des périodes de travail et des périodes sans travail et puis au final le CDI […] on n’arrivera pas à résoudre ce problème », a estimé Geoffroy Roux de Bézieux.

« Je ne peux pas me résoudre à cette dualité du contrat de travail »

Il pourrait par exemple y avoir « 20 jours par mois qui sont flottants et en fonction de l’activité, ces 20 jours sont par tranche de trois jours, par tranche de cinq jours, par tranche de deux jours », a-t-il dit à propos des pistes de travail du Medef non encore finalisées sur le plan juridique. « Je ne peux pas me résoudre à cette dualité du contrat de travail qui est un phénomène unique en France », a souligné le président du patronat, ajoutant avoir constaté que « très clairement, ce modèle-là, on ne l’a pas exporté » après avoir regardé « comment ça se passe dans les pays où le taux de chômage est bas ».

Il a encore dit ne pas croire que la situation spécifique de chaque entreprise au regard des contrats de travail puisse être mieux prise en compte par une définition plus fine des branches. « L’économie diverge : chaque entreprise a une forme de dynamique économique qui est différente », selon le président du Medef. Il s’est dit persuadé que si Emmanuel Macron​ met à exécution sa promesse de « malus » pour punir les employeurs gros consommateurs de contrats courts, les CDD ne seraient pas pour autant transformés en CDI, mais que « les employeurs de CDD vont moins embaucher » parce que ça leur coûtera plus cher.