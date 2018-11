François Hollande confirme qu'il a bien acheté une maison à Tulle

La maison à Tulle achetée par François Hollande — Alain ROBERT/SIPA

François Hollande a confirmé dimanche 11 novembre, pendant les cérémonies commémorant le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, qu'il a bien acheté une maison à Tulle. Ironie de l'histoire, François Hollande avait vendu cette demeure en 2008, alors qu'il était président du conseil général de la Corrèze, rapporte France Bleu Limousin. Il considérait alors que le département n'avait pas à avoir une résidence pour ses élus ou ses fonctionnaires.

Cette maison s'est à nouveau retrouvée sur le marché, et cela faisait un an qu'elle ne trouvait pas preneur. Il faut dire que le marché immobilier à Tulle ne semble pas au mieux, puisque François Hollande le reconnaît, le prix d'achat de ce bien en 2018, est plus bas que le prix de vente en 2008.