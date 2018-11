VIDEO. Ségolène Royal «peut-être» un jour à nouveau candidate à la présidentielle

POLITIQUE « Le combat de ma vie, et aujourd’hui plus que jamais, c’est le combat pour la protection de la planète », a affirmé l’ancienne ministre de l’Environnement...

Ségolène Royal s'exprime, ici, sur le thème de l'environnement à l'occasion du Festival Atmosphères, à Courbevoie (Hauts-de-Seine). — SIPA

Pour l’instant, elle ne se « pose pas la question ». Mais… Ségolène Royal n’a pas exclu dimanche d’être un jour à nouveau candidate à l’Élysée, glissant que son combat pour l’environnement passe « peut-être » par là.

Interrogée sur France 2 dans l’émission 20H30 le dimanche pour savoir si elle avait définitivement renoncé à devenir un jour présidente de la République, l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007 a d’abord répondu : « je ne me pose pas la question ». « Ce que je peux vous dire de plus précis c’est que le combat de ma vie, et aujourd’hui plus que jamais, c’est le combat pour la protection de la planète », a-t-elle ensuite ajouté.

« Peut-être »

« Cela peut passer par la présidence de la République ? » lui demande alors Laurent Delahousse. « Peut-être », répond Ségolène Royal, « mais c’est le combat aujourd’hui principal qui relie tous les autres combats, y compris la question de la sécurité ».

Sur les élections européennes, alors que les spéculations vont bon train sur son retour en politique, l’ancienne ministre de l’Environnement a réaffirmé qu’elle ferait connaître sa décision « en janvier ». « Si jamais je m’engage ce sera pour défendre des causes au niveau de celles qu’on a évoquées tout à l’heure », a-t-elle ajouté.