Hausse du carburant: Mélenchon souhaite le «succès» du «mouvement des gilets jaunes» le 17 novembre

Jean-Luc Mélenchon, le 19 octobre 2018 à Paris. — Michel Euler/AP/SIPA

« Cette colère est juste. » Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé jeudi lors d’un meeting à Pau sur le mouvement du 17 novembre contre la hausse de la fiscalité des carburants, souhaitant aux manifestants que ce soit un « succès ».

Les gens n'utiliseront pas moins la voiture si l'essence est plus chère parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Non. Ils mangeront moins ou se soigneront moins. Voilà la vérité. #JLMMaurelPau #17Novembre https://t.co/Pq55K9BfCx — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 8, 2018

« Le 17 novembre, qu’est-ce que vous faites, vous regardez en commentant ? Non, le 17 novembre est une auto-organisation populaire dont je souhaite le succès. (…) Il faut souhaiter son succès », a déclaré le chef de file des Insoumis devant plusieurs centaines de personnes. « On me dit "il y a des fachos là-dedans". Oui, oui, il y en a partout. Et il y a aussi beaucoup de fâchés qui ne sont pas fachos, et ceux-là ils ont raison d’être fâchés (…) cette colère est juste, elle porte sur quelque chose qui a un sens », a-t-il poursuivi.

Pas d’appel à participer au mouvement

« Cette affaire d’augmentation des carburants détrousse les braves gens qui vivent de leur travail. Parce que quand on est à 20 kilomètres de son boulot, cette affaire coûte 200 euros (…) Alors c’est inacceptable, c’est inadmissible, c’est insupportable, et le peuple a raison de se révolter », a continué le député.

Pour autant, Jean-Luc Mélenchon n’entend pas appeler aux blocages. « Je n’ai pas envie que demain on demande, "est-ce que vous faites la journée des Insoumis ?". Non, il faut que vous ayez bien la trouille et les miquettes de les voir par milliers s’opposer à vous, tout seuls, sans consigne », a-t-il expliqué.