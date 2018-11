VIDEO. Carburant: La hausse des taxes est-elle destinée à compenser la taxe d'habitation?

Lyon, le 24 mai 2016 Illustration carburant — C. Girardon/20 Minutes

Un son de cloche différent. Si le gouvernement justifie la hausse des taxes sur le carburant par la lutte contre la pollution, l’association de défense des consommateurs CLCV donne une tout autre raison. La hausse serait, en réalité, destinée à compenser la taxe d’habitation, a expliqué François Carlier, le délégué général de CLCV, ce jeudi à Franceinfo.

L’association de défense des consommateurs aurait obtenu cette réponse lors d’une réunion à Matignon, en septembre dernier. « Clairement, à Matignon ils nous ont dit : "Pour supprimer la taxe d’habitation pour 80 % des Français, on a besoin d’augmenter de beaucoup les taxes sur les carburants. Ce sera la seule taxe qu’on va augmenter mais on a besoin de le faire sinon on ne peut pas faire les autres réformes fiscales" », a détaillé François Carlier. « Là, ils ont été très très francs, beaucoup plus francs que dans la communication grand public », a-t-il ajouté.

« S’il y a un acteur qui doit financer la transition énergétique, c’est l’Etat »

Un rendez-vous au cours duquel l’association aurait demandé au gouvernement de faire « un geste pour le pouvoir d’achat » en augmentant les taxes d’un centime par litre pour l’essence et de trois pour le diesel. Une proposition refusée par le gouvernement. Pour la CLCV, l’Etat a également demandé à d’autres acteurs, comme les collectivités ou les entreprises, de participer au financement de la transition énergétique.

« Aller chercher à d’autres portes, c’est de l’impolitesse, de mon point de vue », affirme François Carlier. « Les recettes fiscales sur le carburant et le fuel, c’est l’Etat qui les encaissent c’est plus de 30 milliards d’euros. Cela va dans les caisses de l’Etat. Ces recettes sont en forte hausse. S’il y a un acteur qui doit financer la transition énergétique, c’est l’Etat, car c’est celui qui encaisse les taxes », a estimé François Carlier.

Le gouvernement tente d’éteindre l’incendie avant les blocages du 17 novembre

Ce vendredi matin, Matignon est monté au créneau, dénonçant une « fakenews ». La hausse des taxes sur les carburants et la baisse de la taxe d’habitation, « ça n’a rien à voir, même en montant », a ajouté le cabinet du Premier ministre.

A l’approche de la journée de blocages des routes, prévue le 17 novembre, le gouvernement tente d’éteindre l’incendie : Emmanuel Macron a proposé « l’amélioration du chèque énergie » pour les familles aux revenus modestes et d’instaurer une aide, sur le modèle de « l’indemnité kilométrique », pour ceux qui prennent leur voiture tous les jours. Le gouvernement a également demandé aux distributeurs de répercuter, au jour le jour, la baisse du prix du pétrole.