VIDEO. Carburant: Les distributeurs s'engagent à répercuter la baisse du prix du pétrole «au jour le jour»

Illustration d'une personne se servant d'une pompe à essence dans une station service. — FRANCK LODI/SIPA

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, l’a assuré, ce jeudi, les distributeurs de carburants se sont engagés à répercuter au jour le jour la baisse des cours du brut sur les prix à la pompe.

Le gouvernement tente d’apaiser la grogne sur la hausse des prix du carburant, à l’approche d'un appel à bloquer les routes le 17 novembre. « L’engagement a été pris par l’ensemble des distributeurs de répercuter la baisse des prix du pétrole au jour le jour sur les prix à la pompe », a dit le ministre à l’issue d’une réunion avec le secteur à Bercy.

Une réunion avec les opérateurs pétroliers et les petites et grandes surfaces

« S’agissant des compagnies pétrolières, elles ont pris l’engagement de réduire leurs marges au maximum pour que là aussi, les prix à la pompe soient les plus bas possible pour les consommateurs », a-t-il ajouté.

Bruno Le Maire et le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, ont réuni les acteurs du secteur à Bercy dans un contexte de prix élevés qui suscite le mécontentement. Etaient conviés notamment des organisations professionnelles, des opérateurs pétroliers (Total, BP, Shell…) et des représentants des grandes et moyennes surfaces (Auchan, Carrefour…).

Plusieurs pistes pour accompagner la flambée des prix

« Je tiens néanmoins à rappeler que tout indique que les prix du pétrole resteront élevés dans les mois qui viennent et les années qui viennent », a insisté Bruno Le Maire. Le gouvernement entend « poursuivre et accélérer la transition énergétique de la France », a-t-il souligné.

Après plusieurs mois de forte hausse, les cours du pétrole ont baissé depuis début octobre pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de huit mois. Le gouvernement a dévoilé depuis quelques jours plusieurs autres pistes pour accompagner les ménages pénalisés par la flambée des prix du carburant : refonte du chèque énergie, défiscalisation des aides au transport, discussions avec les entreprises.