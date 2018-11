11-Novembre: Poutine et Trump discuteront «brièvement» à Paris avant une rencontre à Buenos Aires

Donald Trump et Vladimir Poutine, le 11 novembre 2017 à Danang au Vietnam. — JORGE SILVA / POOL / AFP

Les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, s’entretiendront « brièvement » et de manière informelle en marge des commémorations de la fin de la Première guerre mondiale à Paris le 11 novembre, a annoncé ce mercredi un conseiller du Kremlin.

Ce bref entretien devrait avoir lieu lors du déjeuner de travail organisé au palais présidentiel de l’Elysée. « Il a été convenu que les dirigeants russe et américain s’entretiendront brièvement à Paris. Nous parlons d’un contact informel après quoi il sera confirmé qu’une rencontre plus détaillée aura lieu à Buenos Aires » lors du sommet du G20, a déclaré Iouri Ouchakov, cité par l’agence de presse russe Ria Novosti.

Un agenda chargé

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait précisé mardi qu’organiser un entretien en bonne et due forme entre les deux dirigeants à Paris aurait été « difficile » en raison du « programme chargé des commémorations et des cérémonies ». « Poutine et Trump se croiseront néanmoins en marge et se mettront d’accord sur la date à laquelle ils pourront se rencontrer et s’entretenir de manière détaillée », a-t-il déclaré.

Donald Trump et Vladimir Poutine s’étaient déjà rencontrés pour leur premier sommet bilatéral à Helsinki en juillet. A son issue, le président américain avait été critiqué dans son pays pour s'être montré très conciliant avec son homologue russe. Plus de 60 chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus à Paris le 11 novembre pour prendre part aux commémorations de la Première Guerre mondiale.