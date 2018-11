Pakistan: Le gouvernement français étudie «quelle forme de soutien» apporter à Asia Bibi

Asia Bibi a été acquittée après avoir été condamnée à mort pour blasphème — HANDOUT / BRITISH PAKISTANI CHRISTIAN ASSOCIATION / AFP

Comment la France peut-elle aider Asia Bibi, la Pakistanaise chrétienne, acquittée la semaine dernière après une condamnation à mort pour blasphème ? C’est ce qu'« étudie » actuellement le gouvernement, a assuré Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes, dans un communiqué publié ce mercredi.

« Nous étudions, avec nos partenaires européens et internationaux, quelle forme de soutien ou d’accueil pourrait lui être apportée ainsi qu’à sa famille selon les vœux qu’ils exprimeront », a-t-elle affirmé. « Le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, concernés par la situation d’Asia Bibi, suivent ce dossier de très près depuis le début », a ajouté la secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Asia Bibi, toujours emprisonnée malgré son acquittement

Marlène Schiappa a également indiqué avoir reçu Anne-Isabelle Tollet, la secrétaire générale du Comité international Asia Bibi et sa première secrétaire, Myriam Masure. Asia Bibi, chrétienne et mère de famille, a été acquittée la semaine dernière par la cour suprême du Pakistan, après avoir été condamnée à mort pour blasphème. Mais elle est toujours emprisonnée dans le pays, malgré sa relaxe.

« Nous souhaitons que cette décision puisse rapidement se concrétiser », a poursuivi Marlène Schiappa, ajoutant que « depuis 2010, la France a constamment rappelé que la notion de délit de blasphème était contraire aux libertés de religion, d’expression et d’opinion définies dans la Déclaration des Droits de l’Homme et le pacte international sur les droits civils et politiques que le Pakistan a ratifié ».

Anne Hidalgo prête à accueillir Asia Bibi et sa famille dans la capitale française

Plus d’une quarantaine d’intellectuels français ont signé, ce mercredi, un appel pour la libération « toutes affaires cessantes » d’Asia Bibi. Dans une tribune, publiée dans le Figaro, les évêques de France, réunis en Assemblée plénière à Lourdes, se sont de leur côté déclarés « inquiets » de la savoir toujours emprisonnée et « attendent sa libération ».

Lundi, la maire de Paris Anne Hidalgo s’était dite prête à accueillir Asia Bibi et sa famille dans la capitale française. L’époux de cette dernière a demandé l’asile pour sa famille et des proches en Grande-Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis.