Médias: Emmanuel Macron en direct sur France 3 Hauts-de-France et Grand Est jeudi soir

TELEVISION L'interview sera diffusée dans les cinq éditions régionales du 19/20 de France 3 Hauts-de-France et France 3 Grand Est...

Emmanuel Macron accordera un entretien en direct jeudi soir dans les journaux régionaux de France 3 dans les Hauts-de-France et le Grand Est — FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

La série de déplacements d'Emmanuel Macron dans le Nord et l’Est de la France se poursuit. Et cette tournée sera notamment ponctuée par une interview du président de la République en direct jeudi soir dans les journaux régionaux de France 3 dans les Hauts-de-France et le Grand Est, a annoncé ce mercredi la chaîne publique dans un communiqué.

Le président répondra aux questions de la journaliste Virna Sacchi (qui présente le magazine d’investigation « Pièces à conviction ») à partir de 19H00, depuis le mémorial 14-18 de Notre-Dame de Lorette, à Souchez (Pas de Calais).

Plusieurs interventions dans les médias

Cet entretien est organisé dans le cadre du long déplacement du président dans le Nord et l’Est de la France, à l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, a précisé France 3.

Il sera diffusé dans les cinq éditions régionales du 19/20 de France 3 Hauts-de-France et France 3 Grand Est, qui correspondent aux anciennes régions administratives (Nord Pas de Calais, Picardie, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne).

Le président de la République a multiplié ces derniers jours les interventions dans les médias, notamment à l’occasion du référendum en Nouvelle-Calédonie et de son « itinérance mémorielle » sur les hauts lieux de 14-18.