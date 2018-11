Blocage du 17 novembre : Emmanuel Macron n’encourage pas «l’usage de la force» et ne prévoit pas d’allocution

FAKE OFF A en croire deux intox, Emmanuel Macron aurait demandé au préfet de Paris de prendre « toutes les mesures nécessaires » contre le mouvement du 17 novembre, en plus de prévoir une allocution sur le sujet...

La (fausse) lettre attribuée à Emmanuel Macron contre le blocage du 17 novembre. — capture d'écran

Une lettre (assez grossière) attribuée à Emmanuel Macron demande au préfet de Paris de faire, si nécessaire, « usage de la force » contre les manifestants du 17 novembre.

Le chef de l'Etat planifierait en outre une allocution sur le sujet le 15 novembre, que des internautes appellent à boycotter.

Contacté par 20 Minutes, l'Elysée dément ces deux intox, aux origines diverses.

L’appel au blocage des routes françaises, le 17 novembre 2018, pour protester contre la hausse du prix des carburants, n’en finit plus de susciter des intox ou canulars. Après un faux message de soutien de la police ou encore le détournement d’un mouvement de protestation d’ambulanciers à Strasbourg, Emmanuel Macron est désormais ciblé par de fausses rumeurs.

Une lettre prétendument signée du président de la République connaît en effet un certain succès sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron, s’adressant au procureur de la République de Paris, y affirmerait notamment : « Le 17 novembre prochain doit avoir lieu en France, un mouvement social qui semble d’ampleur. Les réactions observées sur les réseaux sociaux nous laissent présager un désordre qui pourrait nuire à l’ordre public. Ainsi je vous demande par la présente, de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces agitateurs ne puissent nuire au bon fonctionnement de notre république. »

« Je vous serais gré (sic) monsieur, d’appliquer un maintien de l’ordre stricte, dans le respect de nos institutions. Aussi, aucuns blocages ne sauront être tolérés. L’usage de la force si nécéssaire n’est pas à mettre de côté » poursuit ce texte bourré de fautes d’orthographe.

Emmanuel Macron est aussi au cœur d’une rumeur relayée par de nombreux internautes, sous la forme d’une chaîne : « Au sujet du blocage national citoyen du 17/11 Macron va faire une allocution télévisée le 15/11 pour expliquer qu’il ne cédera pas devant nos revendications. Nous préconisons une extinction des TV ce soir-là pour que son Audimat soit au même niveau que sa cote de popularité. »

Au sujet du blocage national citoyen du 17/11 Macron va faire une allocution télévisée le 15/11 pour expliquer qu'il ne cèdera pas devant nos revendications.

Nous préconisons une extinction des TV ce soir là pour... https://t.co/koYqeO19zZ — Jean HERNANDEZ (@jeannando13) November 4, 2018

Or, les deux contenus relèvent de l’intox, comme le confirme l’Elysée à 20 Minutes : « Ces informations sont fausses, il s’agit d’une histoire construite sur les réseaux sociaux ».

FAKE OFF

La lettre, assez grossière, a notamment été relayée par Nordpresse, un site spécialisé dans la publication de canulars, créant souvent la confusion : elle a été publiée sur sa page Facebook le dimanche 4 novembre, en début d’après-midi, avec pour seule légende « Exclusif ». Depuis, elle est reprise par certaines pages ou internautes qui la prennent au sérieux.

Quant à la rumeur sur l’allocution prévue le 15 novembre, difficile d’en trouver la source originale – on en trouve toutefois une des premières occurrences le dimanche 4 novembre à 10h46 sur la page d’un utilisateur Facebook.

La chaîne sur une prétendue allocution d'Emmanuel Macron prévue le 15 novembre. - capture d'écran

Mais ce texte appelant, comme toutes les chaînes, au partage, est repris par de nombreux internautes sur Facebook et Twitter, ce qui garantit sa viralité – à défaut de connaître une grande popularité sur un post unique.

Emmanuel Macron se dit « prudent » face à cette mobilisation

Que pense vraiment Emmanuel Macron du mouvement du 17 novembre ? Le chef de l’Etat n’a pas caché ses réserves lors de son interview avec Europe 1 : « Sur ce type de mouvement, je suis toujours prudent, parce que ça agrège beaucoup de choses qui n’ont rien à voir, toutes les formes de démagogie. Il y a des gens qui sont dans une situation légitime de désarroi, il faut qu’on les aide. »

« Mais je suis toujours méfiant sur ces grands appels à mobilisation pour tout bloquer, parce que généralement on trouve derrière un peu tout et n’importe quoi, des choses qui n’ont rien à voir ensemble, et des gens qui n’ont pas de projet pour le pays, si ce n’est de le mettre à l’arrêt » poursuivait-il.

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Envoyez un mail à l’adresse fakeoff@20minutes.fr.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre la désinformation. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.