08h02 : Emmanuel Macron s’exprime sur sa baisse de popularité

« Nous n’avons pas tardé. Beaucoup m’ont d’ailleurs reproché d’aller trop vite. On a mis en place énormément de réformes. Les gens ont oublié que ça fait un an et demi que je suis au pouvoir, ça ne fait pas trente ans. »

« Le changement est en cours. La voie que nous avons prise c’est de transformer en profondeur le pays. Nous avons choisi ne nous attaque aux effets, pas aux causes. »

« Dans ces moments marqués par les changements profonds, il faut savoir tenir. Clemenceau le disait "il faut tenir jusqu’au dernier quart d’heure". Il parlait de la guerre, mais nous aussi nous avons beaucoup de combats à mener».