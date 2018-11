Sécurité sociale: Des centaines d'ambulances mobilisées contre une réforme du financement

Des ambulances à Paris lors d'un mouvement social en 2014 (photo d'illustration). — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Plusieurs centaines d’ambulances ont manifesté lundi, notamment sur le périphérique parisien, pour protester contre une réforme du financement des transports sanitaires menaçant selon eux les petites et moyennes entreprises. Au plus fort de l’opération escargot parisienne, 700 véhicules ont été recensés par la préfecture de police et l’opération se poursuivait à minuit après plus de 15 heures de mobilisation, comme le montrent ces images d’une journaliste de BFFTV.

Une personne a par ailleurs été placée en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et refus d’obtempérer, selon la même source, qui a fait état de jets de pierre et d’une poubelle brûlée sur le périphérique.

« L’ubérisation » du secteur

Démarrées dans la matinée, les difficultés de circulation ont perduré jusqu’en fin d’après-midi et continuaient dans la soirée. Des opérations similaires ont notamment eu lieu dans le sud de Lille (Nord) et devant le CHU de Nancy-Barbois (Meurthe-et-Moselle) selon des médias locaux. Le mouvement, auquel ne participaient pas les principales fédérations du secteur, est parti de coordinations de terrain.

Dans la ligne de mire des manifestants, l’article 80 du projet de budget de la sécurité sociale 2017, entré en vigueur le 1er octobre 2018. Depuis cette date, la prise en charge des transports des patients revient directement aux hôpitaux et cliniques plutôt qu’à l’Assurance maladie, tout comme le choix des ambulances privées, auparavant réservées aux patients. En passant des appels d’offres, les établissements privilégieront les grands groupes au détriment des petites structures indépendantes, redoutent les manifestants, dénonçant « l’ubérisation » de leur métier.

« Rationaliser les transports »

Des inquiétudes rejetées par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. « J’ai été très vigilante à ne pas favoriser l’ubérisation et à protéger, contrairement à ce qu’ils peuvent penser », leur profession, a assuré la ministre, invitée lundi soir de l’émission Audition publique (LCP/Public Sénat/Le Figaro/AFP). « Les dépenses de transport ont considérablement augmenté d’année en année » a rappelé la ministre, qui veut inciter les hôpitaux à « rationaliser les transports ».

Ce que le gouvernement propose, c’est qu’un « hôpital qui aurait par exemple deux malades venant d’un même village puisse » imposer un moyen de transport commun à ces deux personnes plutôt que de laisser chacun choisir son ambulance et être remboursé par la sécurité sociale. « C’est pas de l’uberisation, c’est de la rationalisation » a assuré la ministre, qui a promis de « continuer à travailler » sur le sujet.