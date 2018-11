«Je ne lâche rien», lance Emmanuel Macron en week-end à Honfleur

Emmanuel Macron à Honfleur, le 1er Novembre 2018, accompagné de sa femme Brigitte. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Dans les rues de la ville littorale de Honfleur, où il passe quelques jours « à titre privé et à ses frais » avec sa femme Brigitte, le président de la République a répondu aux rumeurs qui le disent fatigué, épuisé.

« Tout va bien, rassurez-vous », a lancé Emmanuel Macron à des passants rassemblés devant le restaurant dans lequel il déjeunait. « Je suis simplement, comme tous nos concitoyens, attaché à l’équilibre de ma famille et aux habitudes que nous avons », a-t-il poursuivi. Et « ça fait plus de 20 ans que je suis là tous les 1er novembre et j’y tiens ».

La décision d’avancer le conseil des ministres de mercredi à mardi avait suscité de nombreux commentaires sur un éventuel coup de fatigue. Le chef de l’Etat s’est voulu rassurant : « Je ne lâche rien », « je ne change pas ». « Vous prenez des forces pour la semaine prochaine ? », lui demande un journaliste de BFMTV, en référence aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre auxquelles Emmanuel Macron va assister dès dimanche. « Mais je ne les ai jamais perdues, rassurez-vous », rétorque Emmanuel Macron. « Je vais toujours au même rythme », a conclu le chef de l’Etat, regagnant la ferme Saint-Siméon, dans lequel il est souvent venu séjourner.