Aides aux travaux pour ménage «très modeste»: Vers une nouvelle polémique Corbière-Garrido avec «Le Canard enchaîné»?

Alexis Corbière est dans le Canard du 31 octobre! (photo d'illustration) — Lionel BONAVENTURE / AFP

Le Canard a encore frappé. Dans son édition à paraître mercredi, l’hebdomadaire satirique n’a pas son pareil pour semer le trouble dans l’esprit de ses lecteurs : Raquel Garrido et Alexis Corbière ont-ils fraudé en bénéficiant d’aides aux travaux pour ménage « très modeste » ? A priori non. Mais Le Canard enchaîné ne peut s’empêcher d’y voir une « filouterie préméditée » pour s’offrir un appart tout neuf aux frais de la princesse. On vous laisse juger.

Le député de la France insoumise, Alexis Corbière et sa compagne, parents de trois enfants, ont bénéficié en 2018 d’une aide financière pour des travaux au titre de ménage « très modeste », affirme le Canard enchaîné, qui admet la légalité de la démarche. Un article à paraître dans l’édition de mercredi immédiatement jugé « infamant » par le député de La France Insoumise qui a dit, dans un communiqué publié via Twitter, réprouver « absolument le procédé du Canard qui consiste à jeter le discrédit sur un citoyen, une famille, qui respecte la loi ».

Mon communiqué de presse en réponse à l’article infamant du @canardenchaine. J’ai respecté la loi. Je n’ai bénéficié d’aucun avantage ni privilège. Je reprouve absolument le procédé du Canard qui consiste à jeter le discrédit sur un citoyen, et une famille, qui respectent la loi. pic.twitter.com/rqgI6fwDY7 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) October 30, 2018

« Je n’ai fait que respecter les règles qui régissent ce dispositif »

Après une demande le 15 mai, avec un devis de près de 20.000 euros de travaux de rénovation énergétique (chaudière, radiateurs, menuiseries), le député LFI et la chroniqueuse TV ont reçu un peu plus de 12.000 euros de remboursement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), écrit le journal. Selon le Canard enchaîné, Alexis Corbière et Raquel Garrido ont envoyé leur déclaration de revenus de 2016 en l’absence, à ce stade de l’année, d’une communication du fisc sur leurs revenus de 2017, qui avaient alors nettement augmenté en raison de l’indemnité parlementaire du député et du salaire de chroniqueuse sur C8 de Raquel Garrido, ex-porte parole de LFI. Rien d’illégal, précise cependant l’hebdomadaire satirique.

Le député de Seine-Saint-Denis estime avoir « suivi scrupuleusement » la « procédure très stricte » requise pour obtenir l’aide de l’Anah, dont « l’obligation de passer par un architecte-conseil » ou encore « un bilan énergétique par un organisme indépendant ». « Je ne suis pas responsable ni du nom de ces catégories, ni des plafonds retenus. (…) Je n’ai fait que respecter les règles qui régissent ce dispositif », a réagi Alexis Corbière, soulignant que les revenus de son foyer en 2016 étaient de 37.451 euros, soit considérés comme « très modestes » pour un couple avec trois enfants. « Les travaux ont été rendus indispensables par un grave incendie à mon domicile en février 2018 provoqué par un poêle à bois qui était auparavant l’unique source de chauffage », a-t-il assuré. « Il m’est donc particulièrement insupportable de lire, dans ce journal satirique, que les travaux étaient en quelque sorte une filouterie préméditée de ma part ».