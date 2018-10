Candidat des clopes et du diesel? Wauquiez dénonce «le mépris» et le «décalage» du gouvernement

Laurent Wauquiez — JEEP.VIDON/SIPA

La bataille par médias interposés continue entre Laurent Wauquiez et Benjamin Griveaux. Le président des Républicains a dénoncé lundi le « mépris » et « le décalage total » du gouvernement, en réaction à une déclaration du porte-parole du gouvernement l’accusant d’être le candidat « des gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel ».

Selon le Journal du dimanche, Benjmain Griveaux a estimé que le ticket carburant proposé par LR était « une subvention à la pollution ». « Wauquiez, c’est le candidat des gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Ca n’est pas la France du XXIe siècle que nous voulons », selon le porte-parole du gouvernement.

Pas de monopole du mépris ?

« Cette phrase du porte-parole résume tout le mépris qu’il peut y avoir dans ce gouvernement par rapport aux Français », a réagi Laurent Wauquiez sur BFMTV depuis Athènes où il effectue un déplacement. « Oui, je suis le porte-parole de tous ceux qui vont travailler le matin avec leur voiture. Oui, je défends tous ceux dont le pouvoir d’achat est amputé par les hausses de l’essence et du gasoil », a développé le patron de LR.

« Oui, je considère qu’il n’est pas normal que le gouvernement habille d’un pseudo-discours écologiste la réalité qui est juste de remplir les caisses de l’Etat en taxant les Français. Alors que cet argent qu’il prend, il ne le rend pas en aides au développement durable, isolation des bâtiments ou changement des voitures », a ajouté Laurent Wauquiez.

Sur Twitter, le président de LR et Benjamin Griveaux s’étaient déjà mutuellement accusés de mépriser les Français, le second répondant au premier : « Tabac = 73000 morts par an. Pollution aux particules fines = 48000 morts par an. Le vrai mépris, c’est de dire aux Français qu’on continue en fermant les yeux. Un peu de courage, Laurent Wauquiez ! »

Comment peut-on être ministre en affichant un tel mépris des Français @BGriveaux ? pic.twitter.com/dIsIYhyDwz — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) October 28, 2018

Tabac = 73000 morts par an.

Pollution aux particules fines = 48000 morts par an.

Le vrai mépris, c’est de dire aux Français qu’on continue en fermant les yeux. Un peu de courage @laurentwauquiez ! https://t.co/vmXPowFUoX — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) October 28, 2018

Prime à la conversion

Le gouvernement met en avant la prime à la conversion, qui peut aller jusqu’à 2.500 euros, comme un moyen de compenser la hausse de la fiscalité sur les carburants, en particulier le diesel, en aidant les automobilistes à troquer leurs vieux véhicules polluants contre des voitures plus propres.

Mais pour Laurent Wauquiez, la sortie de Benjamin Griveaux « résume toute leur arrogance, leur mépris, et sans doute leur incompréhension de ce qui se passe en France ». Le gouvernement est « en décalage total avec la vie des Français », a conclu le président d’Auvergne-Rhône-Alpes.