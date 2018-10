Lydia Guirous (LR) dénonce les «menaces de mort» de «racailles communautaristes»

LES REPUBLICAINS Un homme de 21 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir proféré des propos haineux sur Twitter à l’encontre de Lydia Guirous, l’une des porte-parole des Républicains…

Lydia Guirous, l'une des porte-parole des Républicains. — Jacques Witt / Sipa/SIPA

Lydia Guirous, l’une des porte-parole des Républicains, dénonce les « menaces de morts » et injures qu’elle reçoit de la part de « racailles communautaristes proches de l’islam radical », après la condamnation cette semaine d’un homme pour des propos haineux à son égard.

« Je suis une femme, jeune, d’origine maghrébine et de droite. Pour certains c’est trop », affirme Lydia Guirous dans une tribune publiée dimanche dans le JDD. « J’aggrave ma situation en portant un combat sans relâche contre l’islam radical et le voile, symbole de l’asservissement des femmes », ajoute-t-elle, affirmant avoir dénoncé depuis 2014 «la montée de l'islamisme et du communautarisme, terreau fertile de la radicalisation».

« Face à ce déferlement de haine, on se retrouve seule, avec sa peur »

Selon elle, sa « médiatisation a pour corollaire l’augmentation du nombre de menaces de mort émises par des racailles communautaristes proches de l’islam radical ».

« Face à ce déferlement de haine, on se retrouve seule, avec sa peur », déplore-t-elle, affirmant avoir subi des insultes comme « Sale Kabyle, va manger tes morts ! », « Elle mérite les caves de la Courneuve… », ou encore « Vendue aux sionistes ! ».

Un homme de 21 ans a été condamné mercredi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir proféré des propos haineux sur Twitter à l’encontre de la responsable politique.