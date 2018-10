François Hollande sur le point d'acquérir une résidence à Tulle

Francois Hollande photographié durant «Les Rendez-vous de l'Histoire», le 14 octobre 2018 à Blois. — AFP

François Hollande est sur le point d'acquérir une maison en Corrèze, dans son ancien fief politique de Tulle. Celui qui a toujours exprimé son attachement à la ville dont il fut maire de 2001 à 2008, et au département dont il fut député et président, continue de se rendre plusieurs fois par an à Tulle.

Le week-end dernier, selon des sources concordantes dans son entourage, l'ancien président de la République aurait ainsi signé un compromis de vente pour une élégante maison de la fin du 19e siècle, située sur une des collines surplombant Tulle, avec jardin et vue panoramique sur la ville, à quelques minutes du centre.

Demeurer électeur tulliste

François Hollande avait indiqué à plusieurs reprises dans la presse locale, depuis son départ de l'Elysée, être en recherche d'une résidence en Corrèze. «Pendant toute la période où il a exercé des fonctions locales il a toujours été locataire en Corrèze, de 1988 à 2012, et pendant toute la période où il a été président il a toujours eu un pied-à-terre à Tulle. Il a toujours dit que le moment venu il chercherait à acheter», a-t-on précisé ce samedi dans l'entourage de l'ancien chef de l'Etat.

Le fait de devenir propriétaire à Tulle avant fin décembre assure de fait à François Hollande, par ailleurs propriétaire à Paris, de demeurer électeur tulliste, en vue des élections européennes de mai. Son entourage a simplement souligné que c'était «important pour lui de garder cet ancrage local en Corrèze, à laquelle il est très attaché et où il se rend régulièrement».