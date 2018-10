Un élu du Jura a-t-il blagué sur une hausse d'impôts de sa majorité municipale?

Illustration sur la taxe d'habitation. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Une vidéo visionnée plus de 14.000 fois sur Facebook montre Jean-Marie Sermier, député et conseiller municipal de Dole, blaguer sur l'augmentation des impôts dans cette commune du Jura.

Tirée d'un reportage de France 3, cette séquence suscite l'indignation de plusieurs internautes, qui la jugent déplacée.

Mais cette blague a en réalité été tenue en 2012, à l'époque où Jean-Marie Sermier critiquait la municipalité socialiste alors en poste...

« Scandaleux !!!! », « Honteux de [la part de] cette personne de parler aux citoyens comme ça, il est fier de dire ça, pourriture ce mec », « Et tout le monde rigole !!! Écœurant comportement dans une période ou les Français sont étranglés. Il s’en amuse… Bravo ».

La cause de ces réactions indignées ? Une blague lancée par Jean-Marie Sermier, député de la 3ème circonscription du Jura, à l’occasion d’une visite du centre des finances publiques de Dole aux côtés de Valérie Pécresse : « Les Dolois sont contents de payer leurs impôts. C’est pour ça qu’ils augmentent ! »

Si son trait d’humour suscite les éclats de rire de son entourage, il produit l’effet inverse chez les internautes qui commentent la vidéo devenue virale cette semaine, avec plus de 14.000 vues. Mais cette séquence est sortie de son contexte puisqu’elle a été filmée en 2012… à une époque où Jean-Marie Sermier n’était pas encore maire de Dole – un poste qu’il a occupé de 2014 à 2017.

FAKE OFF

Cet extrait de 5 secondes est en réalité tiré d’un reportage filmé le 27 février 2012 – visionnable en intégralité ci-dessous –, réalisé à l’occasion de la visite de Valérie Pécresse à Dole, elle qui était alors porte-parole du gouvernement et ministre du Budget.

« Pendant sa visite au nouveau centre des finances publiques, Jean-Marie Sermier croise des personnes qui font la queue et il fait une blague potache par excellence sur le fait qu’ils sont contents de payer leurs impôts ! Et il fait ici référence à une hausse d’impôt décidée à l’époque par la municipalité socialiste », précise un collaborateur de l’élu du Jura contacté par 20 Minutes.

« C’est un opposant municipal bien connu, M. Ako Hamdaoui, qui a exhumé cette vidéo de 2012 sans en préciser la date et en coupant le reste du reportage de France 3. Il l’a mise en ligne sans préciser qu’elle avait 6 ans, ce qui laisse supposer que le député commente une hausse d’impôts de la mairie [actuelle] qui est de la même couleur politique que lui [Les Républicains] » poursuit-il.



Ako Hamdaoui, conseiller municipal d’opposition à Dole, qui était adjoint aux finances de la municipalité PS à l’époque du reportage, est en effet le premier à avoir diffusé cet extrait sur sa page Facebook, le 13 octobre, en répondant à un commentaire d’internaute : « voilà pourquoi ça augmente à Dole ». « Le découpage [du reportage] est bien de moi, mais je ne suis pas à l’origine de la diffusion virale de la vidéo et je n’ai pas cherché à faire en sorte qu’elle le devienne. Je l’ai mise en commentaire de façon humoristique, comme une boutade » précise l’élu à 20 Minutes.



Un moyen, selon l’élu (qui apparaît dans le reportage, juste avant la séquence en question), de « dénoncer "l’arroseur arrosé" puisque Jean-Marie Sermier nous reprochait à l’époque d’avoir augmenté la fiscalité de 6,2% et que son équipe a fait bien pire depuis en votant […] une hausse totale sur le mandat de 39 % pour la taxe d’habitation et de 186,5 % de la taxe foncière, alors même que pendant la campagne électorale, ils avaient promis de baisser la fiscalité locale. »

Un reportage passé « inaperçu » à l’époque

Si le collaborateur de Jean-Marie Sermier reconnaît la hausse récente de 12 % en moyenne de la taxe d’habitation, il souligne que celle-ci a été décidée « par l’intercommunalité, dont la municipalité de Dole fait partie » et qu’elle prend place « dans un contexte d’augmentation des impôts locaux car les communes sont exsangues [en raison des coupes budgétaires récentes] ».

Les deux hommes s’accordent en revanche sur le fait que le reportage n’avait pas spécialement fait parler de lui à l’époque de sa diffusion, voire qu’il était passé « complètement inaperçu », alors que la séquence de la blague est aujourd’hui reprise et commentée sur les réseaux sociaux.

Notamment par la page Facebook du Rassemblement national de Côte-d’Or, qui dénonce le « comportement indigne de ce député qui, dans une période difficile pour nos concitoyens fanfaronne sur l’augmentation des impôts des Dolois ! »… même si Valérie Pécresse aurait a priori aujourd’hui peu de raisons, en tant que présidente du conseil régional d’Ile-de-France, de se rendre dans le Jura.

