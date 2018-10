Elections européennes: Jean-Marie Le Pen n'est pas le bienvenu sur la liste du Rassemblement national

C'EST «NON» Marine Le Pen a annoncé sa décision ce vendredi sur Europe 1, rappelant qu'elle avait dit ne plus vouloir faire de politique avec son père...

Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud le 3 octobre 2012. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Sa décision est prise. Marine Le Pen a annoncé vendredi que son père Jean-Marie ne figurerait pas sur la liste du Rassemblement national (RN) pour les élections européennes de mai 2019. Celui-ci avait pourtant exprimé le souhait la semaine dernière.

« Non », a répondu à cette question la dirigeante du RN sur Europe 1. « J’ai une belle constance, on peut considérer ça comme un défaut, on peut considérer ça comme une qualité : j’ai dit que je ne referai pas de politique avec Jean-Marie Le Pen », a précisé la dirigeante du RN.

Liste commune avec Bruno Gollnisch

Jean-Marie Le Pen, cofondateur du FN dont il a été exclu en 2015, a annoncé la semaine dernière souhaiter figurer sur la liste du RN aux élections européennes et suggéré qu’elle soit conduite par un de ses proches, l’eurodéputé Bruno Gollnisch.

« L’âge ne compte pas et il faut tout de même que les retraités, les anciens (…) soient représentés et pas forcément par des jeunes gens », avait déclaré celui qui a présidé le FN pendant près de 40 ans.