LREM: Marlène Schiappa renonce à se présenter à la tête du parti

Finalement, elle n’ira pas… Dans un courrier adressé aux membres du conseil d’En Marche !, Marlène Schiappa annonce qu’elle ne présentera pas sa candidature pour accéder à la tête de son parti. « Parce que je fais de la politique autrement, je ne présenterai pas ma candidature à la tête de La République en marche », écrit-elle dans ce message. Tout en remerciant ceux qui l’avaient encouragé dans cette démarche.

Pourquoi ? « Nous sommes soudés autour d’un même objectif, la réussite du quinquennat du président de la République. » Saluant la qualité des candidats potentiels et reprenant : « Je suis tout aussi reconnaissante envers ceux qui m’ont interrogée sur la double responsabilité simultanée de secrétaire d’Etat et déléguée générale. J’ai écouté et j’ai compris cette réserve. J’y souscris. Le pouvoir doit être partagé. Partager le pouvoir, c’est faire de la politique autrement. »

« Faire de la politique autrement » la preuve par trois

Elle appelle de ses vœux une féminisation du pouvoir et souhaite attirer l’attention des membres d’En Marche ! sur « la nécessité d’amplifier les conditions d’engagement et d’exercice du pouvoir des femmes. »