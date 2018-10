Handicap: Toutes les personnes sous tutelle pourront voter ou se marier d'ici 2020

Jean-Michel Blanquer et Sophie CLuzel, en charge des personnes handicapées à la sortie de l'Elysée le 3 octobre 2018. — SIPA

Ils pourront glisser leur bulletin dans l’urne et se dire oui pour toujours. Les personnes majeures sous tutelle auront à l’avenir un droit de vote inaliénable et pourront aussi se marier, se pacser et divorcer, sans qu’un juge puisse les en priver, a annoncé jeudi la secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, Sophie Cluzel,.

"Toutes les personnes handicapées pourront voter et se marier", promesse de la secrétaire d'État Sophie Cluzel : Jean-Luc DUVAL, Président du "Collectif citoyen handicap", invité de @JSellier à 6h15 dans #RTLPetitMatin > https://t.co/Oj783HEqff pic.twitter.com/Cw7MDg12rf — RTL Petit Matin (@RTLPetitMatin) October 25, 2018

Une décision qui intervient juste avant la tenue d’un comité interministériel du handicap ce jeudi. C’est une mesure pour « remettre les personnes handicapées dans la citoyenneté », a expliqué Sophie Cluzel en arrivant à Matignon, où doit se tenir la réunion. L’objectif est que « tout le monde puisse voter, au plus tard, aux prochaines élections municipales de 2020 », précise la ministre dans une interview au Parisien-Aujourd'hui en France.

« Aujourd’hui, c’est un conseil des ministres dédié au #handicap. Tous les ministres sont concernés. Nous allons pouvoir simplifier la vie des personnes, les voir comme des citoyens à part entière et non plus comme des citoyens à part » 💬 @s_cluzel #BourdinDirect — Handicap_gouv (@handicap_gouv) October 25, 2018

