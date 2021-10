Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans

Il s’est battu jusqu’au bout. Bernard Tapie, qui luttait contre un cancer de l’estomac, est décédé ce dimanche 3 octobre à l’âge de 78 ans. Celui qui fut pêle-mêle homme d’affaires, patron de l’ OM, acteur, directeur de journal… avait récemment demandé à « choisir sa mort » après plusieurs années de lutte contre la maladie. Finalement il n’a pas pu remporter « le match de sa vie », cette bataille contre le cancer qu’il reconnaissait auprès d’un journaliste du Point ne pas être « sûr de gagner ».

Celui qui s’est essayé à peu près tous les métiers, ou en tout cas une bonne dizaine avait connu de nombreux démêlés avec la justice, notamment sur l’affaire OM-VA, et l’arbitrage du Crédit lyonnais. Ces dernières sorties avaient d’ailleurs été pour le tribunal, ces derniers mois.

Dans un entretien avec Franz-Olivier Giesbert publié par Vanity Fair en juin 2018, « Nanard » donnait une grandiloquente leçon de vie : « Quand on pense, dit-il, que nous sommes les survivants des millions de spermatozoïdes que nos pères ont offerts à nos mères ! On a eu la chance inouïe de connaître la vie et on devrait avoir peur qu’elle s’arrête ? Qu’est-ce que c’est con ! Faisons tous en sorte que notre vie soit la plus belle et la plus longue possible, mais, de grâce, ne nous prenons pas la tête avec la mort qui était prévue le jour de notre naissance, meeerde ! »