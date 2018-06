VIDEO. France insoumise: Selon Danièle Obono, les députés ne perçoivent pas une «indemnité suffisante» pour se loger

Danièle Obono, députée de la France insoumise, à l'Assemblée nationale. — SIPA

« Vous voulez qu’on les loge où, les députés ? » Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC ce lundi matin, Danièle Obono a répondu à cette question. La députée de la France insoumise a déclaré que les députés « pourraient avoir les moyens de se loger s’ils avaient une indemnité suffisante pour le faire ». « Le problème pour les députés dans les autres régions, c’est que ça fait une indemnité en plus. C’est peut-être plus difficile et plus cher », a-t-elle ajouté.

Les députés "pourraient avoir les moyens de se loger s'ils avaient une indemnité suffisante pour le faire", lance Danièle Obono pic.twitter.com/VVUAgOrGC9 — BFMTV (@BFMTV) June 11, 2018

Depuis le début de l’année, les députés non-parisiens et non-franciliens peuvent se faire rembourser 1.200 euros par mois afin de se loger à Paris. Près de 300 députés bénéficient déjà d’une chambre à l’Assemblée nationale ou d’un bureau « avec possibilité de couchage ». Interrogée sur cette nouvelle indemnité, Danièle Obono​ n’a pas manqué de préciser les différences de budget entre un député de Paris et sa petite couronne et un élu venant d’ailleurs en France.

« Une charge en plus pour les députés qui sont dans les autres régions »

« Le problème pour les députés qui sont dans les autres régions, c’est que ça fait une charge en plus. Moi je n’en ai pas besoin, j’habite à Paris. Mais s’ils ont une indemnité en plus, c’est peut-être parce que c’est plus difficile et plus cher », a rappelé la députée de France insoumise. « Je n’ai aucun problème à dire qu’il faut une échelle des salaires, une échelle des indemnités, y compris pour qu’il n’y ait pas d’écarts et que tout le monde puisse se loger dignement », a-t-elle conclu.

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Pour Pierre Liscia, député du 18e arrondissement de Paris, Danièle Obono est tout simplement déconnectée de la réalité, « hors-sol ».

Totalement hors-sol, la députée France Insoumise de Paris @Deputee_Obono estime que les députés n'ont pas les moyens de se loger avec leur indemnité de 5.150€/mois...



Qui lui rappelle que le salaire médian en France est 1.800€/mois ? #BourdinDirect pic.twitter.com/Ar1d1qs9vx — Pierre Liscia (@PierreLiscia) June 11, 2018

Un avis que partage le député LREM de Seine-Maritime, Damien Adam.

Attention la @FranceInsoumise, vos députés et notamment @Deputee_Obono sont victimes d’une grosse déconnexion vis-à-vis de la réalité. Revenez sur terre, arrêtez de vous plaindre de vos conditions et aidez-nous à changer le quotidien des français. https://t.co/ixTjhZaQVN — Damien ADAM (@damienadam76) June 11, 2018

Pour cause, les députés perçoivent déjà au minimum 7.209,74 euros bruts mensuels, une somme qui comprend une indemnité de base de 5.599,80 euros, une indemnité de résidence de 3 % de 167,99 euros et une indemnité de fonction, représentant 25 % du total, de 1.441,95 euros, comme l’indique le site internet de l’Assemblée nationale. Pas sûr donc que ce coup de gueule de la députée Danièle Obono fasse mouche à l’Assemblée.

