LR: Wauquiez rappelle Calmels à l'ordre, Hortefeux dénonce le «Wauquiez Bashing»

Virginie Calmels avec Laurent Wauquiez, en meeting à Arcachon le 23 novembre 2017. — UGO AMEZ/SIPA

Prière de taire les divergences à la tête des Républicains. Laurent Wauquiez et son conseiller politique Brice Hortefeux ont rappelé à l’ordre Virginie Calmels dimanche, le premier l’appelant à la responsabilité, le second évoquant un « impératif de solidarité » au sein de LR et demandant l’arrêt du « Wauquiez bashing ».

« Quand on appartient à l’équipe dirigeante, on a des responsabilités particulières », dit Laurent Wauquiez sur le site du Figaro. « J’attends de Virginie qu’elle le comprenne », ajoute-t-il.

Virginie Calmels, numéro deux de LR, avait regretté jeudi que le tract du parti titré « Pour que la France reste la France » n’ait pas été validé par les instances dirigeantes « créées par Laurent Wauquiez », y voyant « un dysfonctionnement ». Elle avait par ailleurs jugé ce tract « un peu déséquilibré » et « peut-être inutilement anxiogène ».

« Virginie Calmels a soif de responsabilités »

Laurent Wauquiez remarque selon Le Figaro que le document avait été partagé sur le fil WhatsApp de l’équipe dirigeante, le 31 mai. S’il se dit favorable au débat au sein de LR, le patron des Républicains dénonce « les divisions et les petites phrases qui ont fait beaucoup trop de mal dans le parti ». « Moi, je me situe à un autre niveau. Je ne suis pas là pour alimenter les gazouillis », ajoute-t-il.

L’eurodéputé LR Brice Hortefeux, conseiller politique de Laurent Wauquiez, a estimé sur BFMTV que « Virginie Calmels, qui a soif de responsabilités, qui n’est pas arrivée la semaine dernière, a maintenant une longue expérience politique ».

« Elle sait très bien que lorsqu’on intègre une équipe, il y a bien sûr, en tout cas à mes yeux, un impératif de solidarité, pas la solidarité quand tout va bien, la solidarité quand ça remue, et je suis convaincu que Virginie Calmels a toutes les compétences pour le comprendre », a-t-il déclaré.

« Laurent Wauquiez est là pour 5 ans, il a une légitimité pour 5 ans »

Sur le fond, Brice Hortefeux a estimé « qu’il n’y a pas d’idée dans ce tract qui soit choquante, mais au contraire des mots qui devraient rassembler ». « Nous avons reçu un héritage, il faut non seulement le préserver mais le rendre encore plus beau », a-t-il ajouté, évoquant parmi plusieurs « menaces » « le communautarisme » et « le terrorisme ».

Répondant par ailleurs à Jean-François Copé, qui avait décrit un président du parti « solitaire », et à Maël de Calan, qui lui a reproché de s’être « refermé sur un socle de plus en plus dur d’électeurs, de militants et de sympathisants, y compris dans son entourage », Brice Hortefeux a souligné que Laurent Wauquiez avait été élu en décembre par 75 % des électeurs de LR : « On est assez loin de la solitude », a-t-il dit, soulignant que « Laurent Wauquiez est là pour 5 ans, il a une légitimité pour 5 ans ».

Enfin, interrogé sur les critiques dont Laurent Wauquiez a fait l’objet après avoir été photographié en costume dans les ruines de Mossoul, Brice Hortefeux a dit « Stop, stop au Wauquiez bashing. Quoiqu’il dise, fasse, prononce, imagine, avance… Il est systématiquement critiqué, c’est haro sur Laurent Wauquiez », a déploré le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. « Ceux qui mettent tant d’énergie à cela feraient mieux de la consacrer à la reconstruction », a-t-il conclu.