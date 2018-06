Affaire libyenne: L'audition de Claude Guéant devant les juges d'instruction suspendue sans précision

Claude Guéant, le 27 janvier 2018 à Paris. — Jacques Witt / Sipa/SIPA

Après une première journée devant les juges d’instruction pour des accusations de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, Claude Guéant, ex-ministre de l’Intérieur, n’a pour l’instant pas été mis en examen. Son audition a été suspendue ce mardi soir.

Celui qui fut aussi le secrétaire général de l’Elysée sous la présidence Sarkozy a été interrogé pour la première fois depuis sa mise en examen le 7 mars 2015 dans ce dossier pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, faux et usage de faux. A l’époque, il avait été mis en cause pour un virement suspect de 500.000 euros sur son compte, non justifié aux yeux des enquêteurs.

Audition suspendue sans précision

Arrivé mardi matin au tribunal de Paris avec son avocat, Claude Guéant est ressorti peu avant 21 heures sans s’exprimer sur les éventuelles suites données à cet interrogatoire devant les juges d’instruction, a constaté une journaliste de l’AFP. Son audition a été suspendue mardi soir, a indiqué la source judiciaire, sans plus de précision.

« Claude Guéant a une position très nette depuis le début : il n’a jamais vu un centime d’argent libyen », avait assuré son avocat, Me Philippe Bouchez El Ghozi, avant l’audition.

Selon une source proche du dossier, les juges Serge Tournaire, Aude Buresi et Clément Herbo envisagent de le mettre en examen pour d’autres qualifications pénales. La convocation de Claude Guéant intervient dans la foulée de la mise en examen en mars de Nicolas Sarkozy pour « corruption passive », « recel de détournements de fonds publics libyens » et « financement illégal de campagne électorale », puis celle d’Eric Woerth la semaine dernière pour « complicité » de ce financement en tant que trésorier à l’époque.