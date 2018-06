Fan de foot et supporter de l'OM, Emmanuel Macron déjeune ce mardi avec les Bleus à Clairefontaine, accompagné de son épouse Brigitte...

Le chef de l’Etat déjeune avec les Bleus avant leur départ pour la Coupe du monde de football en Russie.

Emmanuel Macron met très volontiers en avant sa passion pour le foot.

« C’est quoi cette blague ? », aurait répondu Didier Deschamps, interloqué, à un texto de félicitations du président après une victoire, rapporte le JDD. Fan de foot, Emmanuel Macron déjeune ce mardi avec le sélectionneur des Bleus et l’équipe au complet, avant le départ de l’équipe de France pour la Russie.

Comme ses prédécesseurs, le chef de l’Etat ne se prive pas de mettre en scène son amour du foot, un sport qu’il a pratiqué étudiant, dans l’équipe de l’Ecole nationale d’administration (ENA), où il officiait comme latéral gauche. Il avait alors obtenu un 10/10, mais il n’a quasiment touché un ballon depuis.

Un fan de l’OM

Parmi les 150 heures d’images tournées au plus près du candidat à la présidentielle, les auteurs du documentaire Dans les coulisses d’une victoire ont choisi de garder la réaction d’Emmanuel Macron pendant un match entre l’OM et Monaco. On y entend le natif d’Amiens se désoler de la défaite de son équipe fétiche, devant une Brigitte Macron totalement indifférente.

💬 E. Macron: "Oh merde. Deuxième fois, p****n"

💬 Brigitte : "Quoi donc ?!"

💬 E.M: "Monaco a encore battu l'OM"#LesCoulissesDuneVictoire pic.twitter.com/hWw6cDhjSn — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 8, 2017

A Bercy, le ministre de l’Economie soutenait déjà l’équipe phocéenne. Depuis son élection, Emmanuel Macron n’a pas changé de bord en matière de foot. Il a rendu une visite très médiatique aux joueurs de l’OM pendant ses premières vacances de président, en août 2017.

Pourquoi je soutiens l'OM ? Parce qu'ils m'ont fait rêver ! Ils m'ont fait pleurer parfois. Ils m'ont fait vibrer. #MacronMarseille #TeamOM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 1, 2017

Des joueurs en marche

L’admiration d’Emmanuel Macron pour les footballeurs n’est pas à sens unique. Pendant la campagne, il a reçu le soutien, plus ou moins assumé, de plusieurs joueurs internationaux, dont Moussa Sissoko, Steve Mandanda et Yohan Cabaye, « un type formidable », nous avait-il dit le candidat, les yeux brillants.

Toujours pendant la campagne, à Sarcelles, il avait tapé la balle avec les enfants du quartier, et marqué un penalty litigieux. Une scène tweetée par son équipe, dans la lignée de la communication des politiques sur les banlieues.

Spectateur contrarié des matches

Pourtant peu prolixe, l’entourage du chef de l’Etat ne rechigne pas trop à rapporter ses subterfuges pour suivre les matches malgré son agenda présidentiel. Obligé de louper la demi-finale de Ligue Europa entre l’OM et Salzbourg à cause de décalage horaire pendant son déplacement en Nouvelle-Calédonie, début mai, Emmanuel Macron s’est tenu informé du résultat par un membre du personnel de l’Elysée. Privé de finale pour cause de sommet européen à Sofia, en Bulgarie, il a suivi le match grâce à des textos envoyé par un conseiller depuis le Stade de France, précise le JDD.

Il en fera probablement de même pour certains matches de la Coupe du monde, même s’il est déjà engagé à revenir en Russie si les Bleus se qualifient pour les quarts.

