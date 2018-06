Paris: Inéligibilité d'un an pour la cheffe et ex-candidate LR Babette de Rozières

Candidate LR aux législatives 2017 à Paris, Babette de Rozières a été déclarée inéligible pour un an en raison d'irrégularités dans ses comptes de campagne. (Illustration) — Erez Lichtfeld/SIPA

Ouverture de plusieurs comptes de campagne pour gérer ses frais de campagne et des pièces justificatives «illisibles» pour deux versements. Babette de Rozières, candidate LR aux élections législatives de 2017 dans la 17e circonscription de Paris, et médiatique cheffe, a été déclarée inéligible pour un an par le Conseil constitutionnel, rapporte Le Parisien.

La commission des comptes de campagne avait rejeté à l'automne le dossier de la candidate à cause d'irrégularités. Elle avait enfreint le code électoral en ayant plusieurs comptes bancaires pour gérer ses frais alors qu'un candidat ne peut avoir qu'un compte unique. Pour les justificatifs «illisibles», l'élue régionale –sur la liste de Valérie Pécresse– avait produit des pièces recevables ultérieurement, annonce le Conseil constitutionnel.

L'inégibilité de Babette de Rozières s'étend jusqu'en juin 2019.