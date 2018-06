Bill Clinton est «foncièrement d’accord» avec la diplomatie d'Emmanuel Macron

L'ancien président des Etats-Unis Bill Clinton à Miami — WENN

Bill Clinton est désormais auteur de roman policier. Mais l’ancien président américain garde un œil aiguisé sur l’actualité internationale. A l’occasion de la sortie de son livre, l’ex locataire de la Maison blanche juge l’action d’Emmanuel Macron dans une interview au Parisien. Interrogé sur le discours du président français devant le Congrès américain, l’ancien président assure : « J’ai trouvé qu’il avait fait un très bon discours. Je ne le connais pas beaucoup, je ne l’ai rencontré qu’une ou deux fois, mais je suis foncièrement d’accord avec lui ».

Bill Clinton se dit « satisfait qu’Emmanuel Macron fasse ce qu’il fait avec les États-Unis, je suis content qu’il essaie de travailler avec les USA parce que je pense que c’est un comportement responsable et je lui souhaite bonne chance », sans donner plus de précisions. L’Américain est un peu plus disert sur Vladimir Poutine.

« Il est persuadé que même si sa population décroît, même si son économie n’est pas si forte, parce qu’il exerce un pouvoir quasi dictatorial, et consacre beaucoup d’argent à la modernisation de son appareil militaire, il peut semer la discorde dans les endroits qu’il veut affaiblir. Là où il veut influencer la tournure des événements avec des cyberattaques. Et peu importe si quelqu’un doit lui faire la même chose, parce qu’il ne vit pas dans une démocratie. Il s’en fiche », poursuit-il.