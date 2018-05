Parlement européen: Les élus FN sommés de justifier 400.000 euros de frais, leurs alliés néerlandais en colère

FRONT NATIONAL Parmi ces dépenses figurent des repas à plus de 400 euros par personne, une centaine de cadeaux de Noël à plus de 100 euros, ainsi que 230 bouteilles de champagne…

Marine Le Pen, présidente du Front National au parlement européen à Strasbourg le 26 octobre 2016. — AFP

Les élus FN au Parlement européen viennent de se faire épingler. Le groupe Front national a reçu mardi une dernière chance de justifier plus de 427.000 euros de dépenses suspectées d’être non conformes, selon une décision du Bureau du Parlement.

Avant de prendre une décision définitive, le Bureau « à qui revient la décision définitive sur le montant à rembourser au Parlement européen, entend accorder aux représentants du groupe ENL (Europe des nations et des libertés) la possibilité de formuler d’autres remarques par écrit », indique le texte adopté à l’issue d’une réunion à huis clos lundi soir.

Les alliés néerlandais « offusqué » des pratiques « d’enrichissement de la part de la délégation française »

Le groupe ENL est composé de 36 eurodéputés, dont près de la moitié issus du FN français, mais aussi des représentants du FPÖ autrichien ou du Parti pour la liberté (PVV) néerlandais. Le coprésident néerlandais d’Europe des nations et des libertés (ENL), Marcel de Graaff, a d’ailleurs vivement critiqué les largesses de ses alliés français. Au nom du Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders, l’eurodéputé s’est dit « offusqué » des pratiques « d’enrichissement de la part de la délégation française », et assuré « s’en distancier totalement ».

Parmi les dépenses listées dans le rapport d’audit, figurent une centaine de cadeaux de Noël à plus de 100 euros et quelque 230 bouteilles de champagne dont six d’une valeur de plus de 81 euros, un repas de Noël pour 140 personnes pour une facture de plus de 13.500 euros. S’y trouvent également un repas avec des « industriels » au restaurant gastronomique parisien « L’Ambroisie », à 449 euros par personne et un autre chez Ledoyen près des Champs-Élysées pour deux personnes, à 401 euros par personne.