VIDEO. Rencontre Macron-Poutine en Russie: Qui pour faire la visite à Brigitte Macron?

Vladimir Poutine est resté marié 29 ans avec Lioudmila Chkrebneva. — Montage photo/SIPA

Brigitte Macron a dû se sentir bien seule à Saint-Pétersbourg ! Alors que son président de mari, Emmanuel Macron, s’est offert un tête à tête avec Vladimir Poutine, pour sa première fois en Russie, pas de Lioudmila pour faire le tour du propriétaire à la première dame. Depuis 2014, le président russe est un cœur à prendre. Enfin, c’est ce qu’il dit…

Depuis quatre ans, Vladimir Poutine s’affiche donc seul. Mais la rumeur court… Depuis son divorce d’avec sa première et unique femme, Lioudmila Chkrebneva (avec qui il est resté marié pendant vingt-neuf ans), le chef d’Etat est « victime » d’un vilain ragot : les mauvaises langues lui prêtent une laison avec la jolie et jeune (de 31 ans son cadet) gymnaste, députée (de son parti), et magnat des médias, Alina Kabaeva. On la surnomme « la femme la plus souple de Russie ». Mais peu importe. Car Vladimir n’est-il pas avant tout marié avec sa nation chérie, la Russie ?

